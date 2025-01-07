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За рулем

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Эксперт рассказал, почему машину обязательно нужно мыть зимой

Эксперт рассказал, почему машину обязательно нужно мыть зимой

Автоэксперт Ярослав Кукарин отметил, что многие водители сомневаются, стоит ли мыть машину зимой, так как на дорогах меньше пыли и грязи, а холодная погода может привести к примерзанию дверей после водных процедур.

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