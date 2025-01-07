Эксперт рассказал, почему машину обязательно нужно мыть зимой

Автоэксперт Ярослав Кукарин отметил, что многие водители сомневаются, стоит ли мыть машину зимой, так как на дорогах меньше пыли и грязи, а холодная погода может привести к примерзанию дверей после водных процедур.
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