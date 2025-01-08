Астрофизик рассказал о судьбе бактерий из космоса на Земле

Земные организмы справятся с бактериями из космоса. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета и старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.