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Отмена свадьбы за неделю до торжества и рождение сына: крутые повороты в судьбе актера Эльдара Лебедева

Отмена свадьбы за неделю до торжества и рождение сына: крутые повороты в судьбе актера Эльдара Лебедева

Актер Эльдар Лебедев, известный по многим ролям в кино и сериалах, однажды принял непростое решение — отменил собственную свадьбу всего за неделю до назначенной даты, несмотря на то, что его невеста Анна Попова ждала ребенка.

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