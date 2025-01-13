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В Краснодаре появилась новая традиция в день рождения Леонарда Гатова

В Краснодаре появилась новая традиция в день рождения Леонарда Гатова

Памятник народному артисту России, герою труда Кубани, лауреату премии им. Ф. Волкова, почётному гражданину Краснодара появился в декабре прошлого года, накануне начала сезона Новогодних фантазий, которыми Леонард Григорьевич так гордился.

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