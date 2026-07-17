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Назван натуральный способ борьбы с испанскими слизнями в России

Назван натуральный способ борьбы с испанскими слизнями в России

Единственным способом борьбы с испанскими слизнями является завоз их врагов из Европы. Об этом газете «Взгляд» рассказал заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко.

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