Трасса Караганда — Жезказган вызывает недовольство у водителей Казахстана

Жители области Улытау уже давно ждут реконструкции одного из важнейших транспортных маршрутов страны – трассы Караганда - Жезказган, сотни километров которой покрыты ямами и трещинами, передает Tengrinews.
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