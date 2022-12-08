9 декабря: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

9 декабря – 343 день года, до Нового года осталось 22 дня. Узнать больше о памятных датах, которые отмечают в этот день, а также об их роли в истории России и Тульской области можно в подборке Тульской службы новостей Приметы • Юрьев день • Если ветер дует с севера, стоит ждать морозов • Холодный день – к морозной зиме • Обильный снегопад в этот день предвещает ранний приход весны • Запрещается в этот день носить несвежую одежду и оставлять посуду немытойРодились в этот день • 1763 – историк и археолог Алексей Оленин • 1842 – русский теоретик анархизма и историк Петр Кропоткин • 1846 – министр народного просвещения в 1898 – 1901 годах Николай Боголепов • 1934 – хоккеист и заслуженный мастер спорта СССР Леонид Волков • 1936 – поэт и пародист Александр Иванов • 1944 – директор Эрмитажа с 1992 года Михаил Пиотровский • 1952 – многократный победитель интеллектуальных телеигр и журналист Анатолий Вассерман • 1954 – член совета федерации и российский политик Елена Мизулина • 1984 – актриса кино и телевидения Екатерина Варнава 9 декабря: праздники в России • День Героев Отечества в России • День создания ведомственной охраны железнодорожного транспорта России • Международный день борьбы с коррупцией • Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления • День грузчика • День рождения компьютерной мыши9 декабря в истории России • 1863 – первая постановка в Петербурге оперы Михаила Глинки "Жизнь за царя".