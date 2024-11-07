Камала Харрис подтвердила, что поздравила Трампа с победой

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Камала Харрис заявила в публичной речи, что демократы должны признать результаты состоявшихся выборов главы государства, подтвердила, что поздравила республиканца Дональда Трампа с победой.
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