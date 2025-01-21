Трамп потребовал больше инвестиций в американскую нефтедобычу: повлияет ли это на цены и в чем противоречия

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости принятия его администрацией мер, способствующих наращиванию добычи углеводородов внутри страны, и об одновременном отказе от «разрушительной» ветроэнергетики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии