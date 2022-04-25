«Барселона» не намерена продавать Френки де Йонга: «Мы его очень высоко ценим»

Йорди Кройфф заявил, что «Барселона» не собирается расставаться с Френки де Йонгом. Советник президента каталонского клуба по спортивным вопросам высказался на фоне информации об интересе к хавбеку со стороны «Манчестер Юнайтед».
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