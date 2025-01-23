Спрогнозировано, как возможные санкции Трампа повлияют на рубль

Анонсированные президентом США Дональдом Трампом санкции и ограничения на ввоз товаров из России могут усилить волатильность рубля, но для доллара это также будет негативным фактором, считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
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