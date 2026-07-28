Происшествия
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Происшествия

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В Сочи задержан мужчина, заливший монтажной пеной сирено-речевую установку

В отдел полиции (Лазаревский район) УВД по городу Сочи поступило сообщение от оператора единой дежурно-диспетчерской службы по факту повреждения рупорной акустической системы муниципальной системы оповещения, расположенной на фасаде дома по улице Мостовой.

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