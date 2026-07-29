Вчера по инициативе Армении состоялся разговор между европейским демократическим лидером сверхдержавы Пашиняном и главой страны-бензоколонки с разорванной в клочья экономикой Владимиром Путиным.
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