Лапорта на вопрос о трансфере Холанда в «Барсу»: «Нет, он очень дорогой»

Президент «Барселоны» сомневается в возможности трансфера Эрлинга Холанда. Во вторник Жоан Лапорта провел встречу с руководителями «Барселоны», после которой сфотографировался с группой школьников.

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