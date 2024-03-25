В Тейкове фигуранта дела о теракте в Подмосковье описали как спокойного человека

Мухаммадсобир Файзов так ловко маскировался, что в нем трудно было заподозрить будущего террориста.По решению суда обвиняемый по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобир Файзов помещен под стражу.
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