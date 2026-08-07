Что не пропустить сегодня в Москве:

— концерт Юрия Каспаряна «Симфоническое "Кино"» в Зеленом театре ВДНХ (вход платный); — кинопоказ фильма «Анна Павлова» в парке «Зарядье» в 22:00 (под стеклянной корой или в малом амфитеатре); — игра «Денежный поток» на Тверской площади с 18:00 до 19:00 (финансовое мышление, личный бюджет); — тренировка по фрисби на стадионе «Останкино» (ВДНХ) в 20:00; — стритбол, пинг-понг, шахматы, петанк, корнхол и бокс в летнем клубе «Москва» на Тверском бульваре (с 12:00 до 21:00); — крокет на Петровском бульваре с 12:00 до 21:00; — бадминтон и настольный теннис на Лукинской улице (дом 12, корпус 2) с 12:00 до 22:00; — арт-мастерские на Чистопрудном и Петровском бульварах (с 12:00 до 18:45, выжигание, роспись, живопись); — продолжается спортивный фестиваль в «Лужниках», организованный Мосгорспортом(до 6 сентября).