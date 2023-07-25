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Доцент Зубкова объяснила причину отказа банков принимать наличную валюту через банкоматы

Доцент Зубкова объяснила причину отказа банков принимать наличную валюту через банкоматы

Доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при правительстве России Светлана Зубкова прокомментировала сообщение о том, что крупные российские банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы.

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