Доцент Зубкова объяснила причину отказа банков принимать наличную валюту через банкоматы

Доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при правительстве России Светлана Зубкова прокомментировала сообщение о том, что крупные российские банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы.
Доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при правительстве России Светлана Зубкова прокомментировала сообщение о том, что крупные российские банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы.
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