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Сергей Хусаинов: «Обидно и досадно, что Мажич получает такие деньги. Молодец, нашел дурилку»

Сергей Хусаинов: «Обидно и досадно, что Мажич получает такие деньги. Молодец, нашел дурилку»

Сообщалось, что глава департамента судейства РФС получает около 420 тысяч евро в год. «Мажич — молодец, зарабатывает, нашел дурилку.

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