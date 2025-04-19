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Европа не выдержит «войну на три фронта»

Европа не выдержит «войну на три фронта»

На фоне развязанной Трампом тарифной войны в Европе начали раздаваться голоса о пересмотре своего отношения к закупкам российского газа.

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