Украина победила и готова отдыхать

В уездном городе К было так много отделений ТЦК и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы записаться на службу в ВСУ, остричься, научиться окапываться и сразу же умереть.
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