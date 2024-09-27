«Залп в 120 ракет по Копенгагену»: в Москве предлагают познакомить Европу с войной

Соберинг, если бы ты учился в школе...к сожалению мы сегодня живем в обществе субъективных идеалистов, от которого один шаг до идиотизма, котором поражены все антисоветчики и ты, дурачок Изя Соберинг, не исключение.

Sobering

Если тебе до сих пор что-либо не понятно в текстах, то возвращайся к моему совету - "Поди-ка ты в библиотеку, да возьми учебник по риторике, ну хотя бы для детского возраста рассчитанный". А лучше никому ничего не пиши, т.к. для тебя больше пользы будет.