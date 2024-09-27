Агрессивные заявления западных политиков свидетельствуют об их инфантилизме и непонимании всех ужасов войны.
«Залп в 120 ракет по Копенгагену»: в Москве предлагают познакомить Европу с войной
Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Соберинг, если бы ты учился в школе...к сожалению мы сегодня живем в обществе субъективных идеалистов, от которого один шаг до идиотизма, котором поражены все антисоветчики и ты, дурачок Изя Соберинг, не исключение.
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1 час.
Sobering
Если тебе до сих пор что-либо не понятно в текстах, то возвращайся к моему совету - "Поди-ка ты в библиотеку, да возьми учебник по риторике, ну хотя бы для детского возраста рассчитанный". А лучше никому ничего не пиши, т.к. для тебя больше пользы будет.
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1 час.
S
Sobering
Ты бы в значении терминов сперва разобрался бы, безграмотный малыш.
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47 мин.
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