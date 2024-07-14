Журналист Олтман: «Радикальные элементы» подняли уровень ненависти к Трампу в США

Американские консервативные комментаторы обвинили ведущие средства массовой информации, разведывательные службы и коррумпированную судебную систему в попытке покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа.
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