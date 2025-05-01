На предприятии в Сумах разгорелся пожар после ночных ударов ВС России Российские военные совершили масштабную атаку на украинские объекты военного назначения в разных регионах страны.
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На предприятии в Сумах разгорелся пожар после ночных ударов ВС России Российские военные совершили масштабную атаку на украинские объекты военного назначения в разных регионах страны.
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