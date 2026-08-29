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Царьград

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«Передаётся по наследству»: Фицо поставил диагноз журналисту, задавшему вопрос об убийстве русских

«Передаётся по наследству»: Фицо поставил диагноз журналисту, задавшему вопрос об убийстве русских

Роберт Фицо назвал вопрос немецкого журналиста о «помощи убивать русских» результатом русофобии.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал прозвучавший в Белграде вопрос немецкого журналиста о помощи в «убийстве большего числа русских» результатом многолетней милитаристской и русофобской пропаганды.

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