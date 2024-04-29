BR24: в Штутгарте начался суд над участниками боевого крыла "Граждан Рейха"

Высший земельный суд немецкого Штутгарта начал процесс по делу о несостоявшемся государственном перевороте, в подготовке к которому обвиняют сторонников ультраправой организации "Граждане Рейха" (Reichsbürger).
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