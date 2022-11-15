"Кирпичами" по Америке. Страны поднимают восстание против США

В ближайшем будущем число участников БРИКС может достигнуть 20. Гегемонии США пришёл закономерный конец, и БРИКС становится центром притяжения для тех стран, которые пытаются уже сегодня строить своё будущее, чтобы не остаться в отмирающем мире.
В ближайшем будущем число участников БРИКС может достигнуть 20. Гегемонии США пришёл закономерный конец, и БРИКС становится центром притяжения для тех стран, которые пытаются уже сегодня строить своё будущее, чтобы не остаться в отмирающем мире.
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