Росатом готов инвестировать в энергонакопители на Дальнем Востоке

"Росатом" намерен участвовать в проектах по накопителям энергии на Дальнем Востоке, заявил гендиректор Алексей Лихачев.
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