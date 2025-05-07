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Принадлежащая Amazon компания Zoox отзывает свою продукцию после аварии роботакси

Принадлежащая Amazon компания Zoox отзывает свою продукцию после аварии роботакси

Zoox, компания по производству автономных автомобилей, принадлежащая Amazon, приостановила программу тестирования беспилотных автомобилей более чем на неделю и объявила добровольный отзыв своего программного обеспечения после аварии в Лас-Вегасе, согласно заявлению компании и заявлению, поданному в федеральные органы регулирования безопасности.

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