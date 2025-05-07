Принадлежащая Amazon компания Zoox отзывает свою продукцию после аварии роботакси

Zoox, компания по производству автономных автомобилей, принадлежащая Amazon, приостановила программу тестирования беспилотных автомобилей более чем на неделю и объявила добровольный отзыв своего программного обеспечения после аварии в Лас-Вегасе, согласно заявлению компании и заявлению, поданному в федеральные органы регулирования безопасности.