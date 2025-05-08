Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 998 подписчиков

"За Веру, Царя и Отечество!": Малофеев напомнил о годовщине важнейшей для России партии

"За Веру, Царя и Отечество!": Малофеев напомнил о годовщине важнейшей для России партии

Учредитель Царьграда Константин Малофеев напомнил, что ровно 120 лет назад была создана Русская монархическая партия, сыгравшая ключевую роль в истории нашей страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Я монархист с детства!
Ответить
14 час.
наверх