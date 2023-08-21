Медведково

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Собянин сообщил об уничтожении БПЛА при попытке подлета к Москве

Собянин сообщил об уничтожении БПЛА при попытке подлета к Москве

В настоящее время выясняются детали происшествия Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в своем Telegram-канале сообщение о том, что беспилотный летательный аппарат был сбит средствами противовоздушной обороны при попытке приблизиться к Москве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх