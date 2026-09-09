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Царьград

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«Второй слой» украинской агентуры в России: что это такое и как работает

«Второй слой» украинской агентуры в России: что это такое и как работает

«Взгляд» раскрыл, как работает «второй слой» украинской агентуры в России.Украинские спецслужбы используют граждан Молдавии как «одноразовых» агентов, но в России есть и «второй слой» – те, кто снабжает их оружием.

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