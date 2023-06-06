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Do Rzeczy: в украинском магазине в центре Кракова выставили портреты Зеленского и Бандеры

Do Rzeczy: в украинском магазине в центре Кракова выставили портреты Зеленского и Бандеры

Магазин польских товаров выставил изображения президента Украины Владимира Зеленского и лидера украинских националистов Степана Бандеры на витрину.

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