«Отважные» сжигают натовскую технику и пехоту врага, всё ближе подходя к Покровску: ещё 1 день боёв гв «Центр» (ВИДЕО)

Публикуем подборку боевой работы бойцов группировки войск «Центр» за 4 марта по уничтожению военной техники, вооружения, пехоты и позиций ВСУ в ходе активных наступательных действий на покровском (красноармейском) направлении.
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