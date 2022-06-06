Popcaketv

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Мать ребенка Чонгука объяснила, зачем привела дочь на конференцию Макнэ: «Он отказывался говорить наедине, получил по заслугам!»

Мать ребенка Чонгука объяснила, зачем привела дочь на конференцию Макнэ: «Он отказывался говорить наедине, получил по заслугам!»

Сасэн, который рассказывал нам историю о дочке айдола из группы BTS Чонгука (Jungkook), ушел в тень практически на неделю, но вновь появился с заявлениями, объяснив свое отсутствие тем, что в компании HYBE сильно разозлены его откровенностью.

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