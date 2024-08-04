Санду обвинили в желании переизбраться за счет фальсификации

Влах: Санду хочет переизбраться президентом Молдавии за счет фальсификации Действующий президент Молдавии Майя Санду намерена переизбраться на должность главы государства за счет фальсификаций и жесткого давления на оппозицию.
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