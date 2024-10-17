Дай старому ПК вторую жизнь с Tiny11 для Windows 11

Недавно Tiny11 получила обновление, которое сделало её ещё более функциональной и компактной. Теперь с её помощью можно установить Windows 11 24H2 на обычный DVD объёмом 4,7 ГБ, оставив достаточно места для установки дополнительных приложений.
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