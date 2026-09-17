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Царьград

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Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в Армении

Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в Армении

В четверг, 17 сентября, на территории Армении были зафиксированы подземные толчки. Как проинформировала Спасательная служба МВД республики, магнитуда землетрясения составила 2,8.

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