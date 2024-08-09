Официальные ресурсы ОДКБ на данный момент не опубликовали комментариев и оценок вторжения украинских войск в Курскую область

Как уже сообщало «Военное обозрение» депутат Госдумы РФ, первый зампред комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, Константин Затулин заявил, что ни о какой военной помощи со стороны ОДКБ в связи с атакой войск киевского режима на Курскую область речи не идёт.
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