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Официальные ресурсы ОДКБ на данный момент не опубликовали комментариев и оценок вторжения украинских войск в Курскую область

Официальные ресурсы ОДКБ на данный момент не опубликовали комментариев и оценок вторжения украинских войск в Курскую область

Как уже сообщало «Военное обозрение» депутат Госдумы РФ, первый зампред комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, Константин Затулин заявил, что ни о какой военной помощи со стороны ОДКБ в связи с атакой войск киевского режима на Курскую область речи не идёт.

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