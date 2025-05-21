Казанда күп балалы гаиләләргә социаль ярдәмнең яңа чаралары турында фикер алыштылар

Татарстан Юстиция министрлыгында Хокук мәсьәләләре буенча ведомствоара координация комитетының Эксперт советы утырышы узды, анда халыкка адреслы социаль ярдәм күрсәтү турында төбәк законнарына үзгәрешләр кертү турында фикер алыштылар.
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