Россия начала массовое применение кассетных бомб РБК-500. Мы начали воевать с новой мощью.

ФОТО: ЦАРЬГРАД РУССКИЕ НАЧАЛИ ПО-НАСТОЯЩЕМУ: ОТВЕТ НА АМЕРИКАНСКИЕ КАССЕТНЫЕ БОМБЫ ОКАЗАЛСЯ СИЛЬНЕЕ В 10 РАЗ Американские кассетные снаряды оказались оружием, пролившим немало русской крови.
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