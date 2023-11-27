В Молчановке пройдет цикл мероприятий по оказанию помощи иностранным гражданам

Иркутская областная библиотека имени И.И. Молчанова-Сибирского запускает цикл мероприятий, которые направлены на оказание помощи иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территории Иркутска, Иркутского и Шелеховского районов.
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