В Сети опубликована фотография заброшенной могилы Бориса Березовского в Великобритании

В Сети появилась фотография с заброшенной могилы Бориса Березовского. Снимок с кладбища Бруквуд, что расположено в Великобритании в графстве Суррей, опубликовал журналист Алексей Венедиктов* в своём Telegram-канале.
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