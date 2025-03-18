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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Геймеры пришли к выводу, что трассировка лучей все еще не нужна для игр спуст...

Геймеры пришли к выводу, что трассировка лучей все еще не нужна для игр спуст...

Геймеры пришли к выводу, что трассировка лучей все еще не нужна для игр спустя семь лет после ее внедренияВнедрение трассировки лучей компанией Nvidia в 2018 году стало следующим большим скачком для игр, полностью перестроив игровые визуальные эффекты с помощью отражений и освещения в реальном времени.

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