Геймеры пришли к выводу, что трассировка лучей все еще не нужна для игр спуст...

Геймеры пришли к выводу, что трассировка лучей все еще не нужна для игр спустя семь лет после ее внедренияВнедрение трассировки лучей компанией Nvidia в 2018 году стало следующим большим скачком для игр, полностью перестроив игровые визуальные эффекты с помощью отражений и освещения в реальном времени.
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