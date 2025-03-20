Неизвестный вирус убил свиней в посёлке под Новосибирском

Вспышка заболевания непонятной на данный момент этиологии произошла в Кубовинском сельсовете.В посёлке Степной Кубовинского сельсовета Новосибирской области произошла вспышка пока ещё не идентифицированной инфекции среди свиней.
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