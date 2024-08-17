«Ростех»: снаряд «Краснополь» остается высокоточным в условиях помех

Представитель холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») рассказал, что артиллерийский снаряд «Краснополь» обеспечивает высокую вероятность поражения целей в сложных погодных условиях и при помехах.
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