«Хотела доказать, что я нормальная»: Тодоренко разделась перед камерой

Ведущая решилась рассказать о серьезной проблеме со здоровьем и победе над собой. Регина Тодоренко соцсетиЗвезда шоу «Маска» Регина Тодоренко не устояла от искушения поделиться шокирующими подробностями своей жизни, как это спешат сделать ее коллеги по шоу-бизнесу.
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