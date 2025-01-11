«Хотела доказать, что я нормальная»: Тодоренко разделась перед камерой

Ведущая решилась рассказать о серьезной проблеме со здоровьем и победе над собой. Регина Тодоренко соцсетиЗвезда шоу «Маска» Регина Тодоренко не устояла от искушения поделиться шокирующими подробностями своей жизни, как это спешат сделать ее коллеги по шоу-бизнесу.