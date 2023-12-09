Госавтоинспекция обратилась к рязанским водителям и пешеходам из-за непогоды

«Уважаемые участники дорожного движения! В связи с изменением погодных условий ГИБДД Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в тёмное время суток», - говорится в сообщении.
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