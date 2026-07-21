Вице-премьер ДНР сообщил об увеличении газифицируемых пунктов до 118

До 118 увеличено количество газифицируемых поселков в ДНР, сообщил вице-премьер Владимир Ежиков. Актуализированная программа на 2024-2033 годы предусматривает финансирование свыше 105 млрд рублей, что выше начальных 96 млрд рублей.
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