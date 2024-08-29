Украину не устроит смена руководства России на «правильных». Об этом в эфире телеканала «Новости live» заявил украинский политический эксперт Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Украину устроит только гражданская войны в России
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Петр-1 назвал себя императором Россию империей после Север6ной победоносной войны.Сила была.Османская империя опиралась на силу и так все империи.Пока у России есть сила.Но нет имперских амбиций.Что то мешает ей.
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13 час.
С С
За любые неприемлемые слова о России заносить в самый черный список. Потом будем спрашивать.
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6 час.
Алина Белова
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4 час.
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