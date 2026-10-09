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Скороход признала, что украинская ПВО регулярно бьет по жилым домам

Скороход признала, что украинская ПВО регулярно бьет по жилым домам

Снаряды украинской противовоздушной обороны регулярно попадают в жилые дома граждан во время попыток перехватить беспилотники, указала депутат Верховной рады Анна Скороход .

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